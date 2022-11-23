انت الان تتابع خبر نتائج مباريات اليوم الثلاثاء في المونديال.. فوز تاريخي للسعودية وفرنسا تنذر الجميع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أقيمت اليوم الثلاثاء، 4 مباريات في ثالث أيام بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 والتي انطلقت يوم الأحد الماضي.مباريات اليوم جاءت في المجموعتين الثالثة والرابعة وشهدت ظهور منتخبي السعودية وتونس.

منتخب السعودية حقق فوز تاريخي على حساب المنتخب الأرجنتيني بهدفين لهدف، في مباراة كان رجلها الأول الحارس محمد العويس.

سجل للأخضر صالح الشهري وسالم الدوسري بينما هدف الأرجنتين الوحيد سجله ميسي من ركلة جزاء.