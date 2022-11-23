المحكمة توقف مورينيو مباراتين

أصدرت المحكمة الرياضية لرابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم قرارها بشأن العقوبة الموقعة على البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما.

وفتحت المحكمة الرياضية تحقيقا موسعا حول إهانة مورينيو لحكم مباراة الفريق أمام تورينو بالجولة الماضية بمسابقة الدوري الإيطالي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين الفريقين.



وأشارت رابطة الدوري الإيطالي إلى أن مورينيو دخل إلى أرضية ملعب اللقاء قبل انتهاء المباراة بوقت قصير واعترض بشكل غير لائق على قرارات حكم الساحة.

وأكدت الرابطة على أن المحكمة الرياضية وقعت عقوبة الإيقاف لمدة مباراتين على المدرب جوزيه مورينيو، لسوء السلوك لما بدر منه في اللقاء الأخير أمام تورينو.

وبالتالي تأكد غياب مورينيو عن قيادة روما في مباراتي روما أمام فريق بولونيا داخل الأرض، ثم أمام ميلان على ملعب السان سيرو، وذلك في شهر يناير المقبل عقب الانتهاء من بطولة كأس العالم 2022.

ويحتل روما المركز السابع في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 27 نقطة من 15 مباراة لعبها الفريق هذا الموسم تحت قيادة مورينيو.

المصدر: وكالات