فرنسا تعرض عضلاتها وتكتسح أستراليا

فرنسا تعرض عضلاتها وتكتسح أستراليااستهل المنتخب الفرنسي حملة الدفاع عن لقبه في نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم، باكتساح نظيره الأسترالي 4-1، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة من البطولة.

وتقدم المنتخب الأسترالي في الدقيقة التاسعة عن طريق كريغ غودوين، قبل أن يدرك أدريان رابيو التعادل للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة 32 سجل أوليفيه جيرو الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي، قبل أن يضيف كيليان مبابي الهدف الثالث في الدقيقة 68، ويصنع الهدف الرابع لجيرو الذي سجل هدفه الثاني في الدقيقة 71، ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا برصيد 51.

وحصد منتخب فرنسا نقاط المباراة الثلاث، ليبدأ بنجاح حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للعالم، وتصدر قائمة المجموعة الرابعة، متفوقاً بفارق نقطتين على منتخبي الدنمارك وتونس، اللذين تعادلا من دون أهداف في المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من يوم الثلاثاء أيضا.