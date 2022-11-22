مانشستر يونايتد يعلن رحيل رونالدو

مانشستر يونايتد يعلن رحيل رونالدوأعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم اليوم، أن كريستيانو رونالدو سيغادر النادي بشكل فوري بعد اتفاق متبادل بين الطرفين وذلك قبل يومين من المباراة الأولى للنجم البرتغالي في مونديال قطر 2022م.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن رحيل رونالدو عن يونايتد يأتي بعد المقابلة التلفزيونية المدوية التي أجراها الأسبوع الماضي وقال فيها إنه شعر بالخيانة من مسؤولي النادي متهمًا إياهم بمحاولة إطاحته وأنه لا يكنّ احترامًا للمدرب الهولندي إريك تن هاغ.

وجاء في بيان للنادي: كريستيانو رونالدو سيغادر مانشستر يونايتد باتفاق متبادل وبمفعول فوري قبل قرابة ستة أشهر من نهاية عقده.

وتابع البيان: "يشكره النادي على مساهمته الهائلة خلال فترتين في أولد ترافورد، حيث سجل 145 هدفًا في 346 مباراة، ويتمنى له ولأسرته التوفيق في المستقبل".