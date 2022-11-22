المكسيك تتعادل مع بولندا سلبياً

المكسيك تتعادل مع بولندا سلبياًتعادل المنتخب المكسيكي سلبياً مع نظيره البولندي، في المباراة التي جرت بينهما يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بكأس العالم لكرة القدم في قطر.

وشهدت المباراة إهدار روبرت ليفاندوفسكي قائد المنتخب البولندي ومهاجم برشلونة الإسباني لضربة جزاء، حيث تصدى غييرمو أوتشوا حارس مرمى المكسيك ببراعة لتسديدة ليفاندوفسكي في الدقيقة 58.

بهذا التعادل، نال كلا المنتخبين نقطة واحدة ليحتلان المركزين الثاني والثالث، خلف المتصدر المنتخب السعودي (3) بينما يتذيل المنتخب الأرجنتيني جدول ترتيب المجموعة الثالثة بدون نقاط.

وتشهد الجولة الثانية من المجموعة الثالثة مواجهة بين بولندا والسعودية، فيما يلعب المنتخب المكسيكي مع نظيره الأرجنتيني.