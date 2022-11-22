موعد مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - يلتقي اليوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر 2022، منتخب السعودية الأول مع منتخب الأرجنتين على أرضية ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن مواجهة الجولة الأولي للمجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022وتضم المجموعة الثالثة منتخبات كلا من السعودية والأرجنتين وبولندا والمكسيك، حيث أنه من المقرر أن يلتقي بولندا والمكسيك مساء اليوم أيضاً على أرضية ملعب 974

موعد مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022: