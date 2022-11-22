انت الان تتابع خبر موعد مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يلتقي اليوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر 2022، منتخب السعودية الأول مع منتخب الأرجنتين على أرضية ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن مواجهة الجولة الأولي للمجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022وتضم المجموعة الثالثة منتخبات كلا من السعودية والأرجنتين وبولندا والمكسيك، حيث أنه من المقرر أن يلتقي بولندا والمكسيك مساء اليوم أيضاً على أرضية ملعب 974
موعد مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022:
تقام مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً مساءُ بتوقيت القاهرة والواحدة ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية.
القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022:
تقوم قنوات Alkass EXTRA TWO HD وAlkass EXTRA One HD وbeIN Sports HD 2 Max وbeIN Sports HD 1 Max و beIN Sports Connect بنقل أحداث المباراة