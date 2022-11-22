انت الان تتابع خبر جدول مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة.. الملعب يشتعل في ثالث يوم كأس العالم والان مع التفاصيل

مباريات اليوم الثالث من كأس العالم 2022 قطر

جدول مباريات كأس العالم اليوم الثالث المباراة الموعد القناة الناقلة السعودية – الأرجنتين 13:00 السعودية، 12:00 مصر beIN Sports HD 1 Max تونس – الدنمارك 15:00 مصر، 14:00 تونس beIN Sports HD 1 Max المكسيك – بولندا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 1 Max فرنسا – أستراليا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 Max وتستمر المتعة والإثارة في المنافسات الخاصة ببطولة كأس العالم 2022، وتقام اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 الكثير من المباريات المنتظرة في اليوم الثالث من مونديل قطر، وأيضاً 4 مباريات من المتعة والإثارة في كأس العالم ويكون لحساب المجموعتين الثالثة الرابعة، ويتم افتتاحه بمباراة المنتخب السعودي امام نظيرة الأرجنتين.

رياض - احمد صلاح - تقدم الكثير من المباريات الهامة والذي يبحث عنها الجميع في الوقت الحالي كثيراً على جميع مؤشرات البحث، ولذلك فسوف نقدم لكم جدول مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، وذلك في اليوم الثالث على التوالي لكأس العالم والكثير من البطولات العالمية والمباريات الودية.