انت الان تتابع خبر جدول مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة.. الملعب يشتعل في ثالث يوم كأس العالم والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تقدم الكثير من المباريات الهامة والذي يبحث عنها الجميع في الوقت الحالي كثيراً على جميع مؤشرات البحث، ولذلك فسوف نقدم لكم جدول مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، وذلك في اليوم الثالث على التوالي لكأس العالم والكثير من البطولات العالمية والمباريات الودية.
مباريات اليوم الثالث من كأس العالم 2022 قطر
وتستمر المتعة والإثارة في المنافسات الخاصة ببطولة كأس العالم 2022، وتقام اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 الكثير من المباريات المنتظرة في اليوم الثالث من مونديل قطر، وأيضاً 4 مباريات من المتعة والإثارة في كأس العالم ويكون لحساب المجموعتين الثالثة الرابعة، ويتم افتتاحه بمباراة المنتخب السعودي امام نظيرة الأرجنتين.
جدول مباريات كأس العالم اليوم الثالث
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|السعودية – الأرجنتين
|13:00 السعودية، 12:00 مصر
|beIN Sports HD 1 Max
|تونس – الدنمارك
|15:00 مصر، 14:00 تونس
|beIN Sports HD 1 Max
|المكسيك – بولندا
|18:00 مصر، 19:00 السعودية
|beIN Sports HD 1 Max
|فرنسا – أستراليا
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports HD 1 Max