انت الان تتابع خبر نتائج واهداف مباريات اليوم الإثنين في كأس العالم.. سداسية إنجلترا وفوز هولندا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أقيمت اليوم الإثنين 3 مباريات في بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر، وذلك في ثاني أيام المونديال الذي انطلق أمس الأحد بالمباراة الافتتاحية بين منتخبي قطر والإكوادور.وخسر منتخب قطر أمام أنصاره بستاد البيت بهدفين دون رد من منتخب الإكوادور، ليكون أول منتخب مستضيف للمونديال يخسر المباراة الافتتاحية.

نتائج مباريات اليوم في كأس العالم

حقق منتخب إنجلترا فوز كبير بنتيجة 6-2 على حساب منتخب إيران ضمن مباريات المجموعة الثانية.

أهداف منتخب إنجلترا سجلها كل من جود بيلينجهام (45) وبوكايو ساكا (43 و62) ورحيم سترلينج (45+1) وماركوس راشفورد (71) وجاك جريليش (90)، فيما سجل مهدي طارمي هدفي إيران (65 و90+12).

في المجموعة الأولى، فاز منتخب هولندا بهدفين دون رد على حساب منتخب السنغال وسجل الهدفين كودي جاكبو في الدقيقة (84) ودافي كلاسين في الدقيقة (90+9).

منتخب ويلز نجح في التعادل مع منتخب أمريكا في مباراة قوية وممتعة، تيموتي وياه تقدم للولايات المتحدة في الدقيقة 36، فيما عادل جاريث بيل النتيجة للمنتخب الويلزي من ركلة جزاء بالدقيقة 82.