نتائج واهداف مباريات اليوم الإثنين في كأس العالم.. سداسية إنجلترا وفوز هولندا

رياض - احمد صلاح - أقيمت اليوم الإثنين 3 مباريات في بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر، وذلك في ثاني أيام المونديال الذي انطلق أمس الأحد بالمباراة الافتتاحية بين منتخبي قطر والإكوادور.وخسر منتخب قطر أمام أنصاره بستاد البيت بهدفين دون رد من منتخب الإكوادور، ليكون أول منتخب مستضيف للمونديال يخسر المباراة الافتتاحية.
نتائج مباريات اليوم في كأس العالم
حقق منتخب إنجلترا فوز كبير بنتيجة 6-2 على حساب منتخب إيران ضمن مباريات المجموعة الثانية.
أهداف منتخب إنجلترا سجلها كل من جود بيلينجهام (45) وبوكايو ساكا (43 و62) ورحيم سترلينج (45+1) وماركوس راشفورد (71) وجاك جريليش (90)، فيما سجل مهدي طارمي هدفي إيران (65 و90+12).
إنكلترا 🏴 تبدأ مشوارها في كأس العالم FIFA قطر 2022™ بانتصار عريض على إيران 🇮🇷— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 21, 2022
⏯️ شاهد ملخص المباراة 👇#كأس_العالم_قطر_2022 | #قطر_2022 | #إنكلترا_إيران#WorldCup | #WorldCup2022 | #Qatar2022 pic.twitter.com/onQ6FWw0cp
في المجموعة الأولى، فاز منتخب هولندا بهدفين دون رد على حساب منتخب السنغال وسجل الهدفين كودي جاكبو في الدقيقة (84) ودافي كلاسين في الدقيقة (90+9).
منتخب هولندا 🇳🇱 يتجاوز نظيره السنغالي 🇸🇳 بثنائية نظيفة— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 21, 2022
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منتخب ويلز نجح في التعادل مع منتخب أمريكا في مباراة قوية وممتعة، تيموتي وياه تقدم للولايات المتحدة في الدقيقة 36، فيما عادل جاريث بيل النتيجة للمنتخب الويلزي من ركلة جزاء بالدقيقة 82.
ويلز 🏴 تفرض التعادل على الولايات المتحدة الأميركية 🇺🇸— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 21, 2022
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