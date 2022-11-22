انت الان تتابع خبر مواعيد مباريات كأس مصر .. شوف الأهلي والزمالك هيلعبوا الساعة كام في دور الـ8 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حدد الانحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام مواعيد مباريات كأس مصر لموسم 2021-2022 في دور الـ 8، مؤكداً أن جميع المباريات سوف تقام بدون حضور جماهير نهائياً وذلك بسبب القرار الذي اتخذ في تلك الفترة بمنع حضور الجمهور لمباريارت كرة القدم.ويلتقي الأهلي مع المقاولون العرب على ستاد وي السلام، فيما يواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي على ستاد الجيش ببرج العرب في هذا الدور من البطولة المحلية.

1- السبت 26 نوفمبر 2022 : الزمالك والمصري البورسعيدي على ستاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

2- الأحد 27 نوفمبر 2022: الأهلي والمقاولون العرب على ستاد وي السلام في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

3- الأحد 27 نوفمبر 2022: بيراميدز والبنك الأهلي على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لكأس مصر :

من المقرر أن يتم نقل هذه المباريات على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة