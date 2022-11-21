انت الان تتابع خبر جدول مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة.. ثاني يوم في كأس العالم الكل مستنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يريد جميع عشاق الساحرة معرفة جدول مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة وهو ثاني يوم لكأس العالم والبطولات العالمية والمباريات الودية، وتستمر المتعة والإثارة واستمرار المنافسات بطولة كأس العالم، وتوجد الكثير من المباريات المنتظرة في اليوم الثاني من مونديال قطر.

مباريات كأس العالم اليوم 2022