انت الان تتابع خبر جدول مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة.. ثاني يوم في كأس العالم الكل مستنيه والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يريد جميع عشاق الساحرة معرفة جدول مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة وهو ثاني يوم لكأس العالم والبطولات العالمية والمباريات الودية، وتستمر المتعة والإثارة واستمرار المنافسات بطولة كأس العالم، وتوجد الكثير من المباريات المنتظرة في اليوم الثاني من مونديال قطر.
مباريات كأس العالم اليوم 2022
وسوف تكون البداية من المجموعة الثانية، ويفتح اليوم الثاني من مونديال قطر في مواجهة نارية ومميزة تجمع بين قطر وإيران، والمباراة الثانية سوف تكون لحساب المجموعة الأولى وسوف يلعب منتخب هولندا، وهو المرشح الذي يكون له حظ كبير في هذه المجموعة ويكون أمام منتخب السنغال العنيد، المنقوض من خدمات نجمة ساديو ماني.
مباريات كأس العالم اليوم
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|إنجلترا – إيران
|15:00 مصر، 16:00 السعودية
|beIN Sports HD 1 Max
|السنغال – هولندا
|18:00 مصر، 19:00 السعودية
|beIN Sports HD 1 Max
|الولايات المتحدة – ويلز
|18:00 مصر، 19:00 السعودية
|beIN Sports HD 1 Max
مباريات ودية في كأس العالم اليوم
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|العراق – فنزويلا
|13:00 مصر، 14:00 السعودية
|الرابعة العراقية