انت الان تتابع خبر موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في كأس مصر.. القنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يستمر يوسف حسن ومصطفى شلبي وهم ثنائي الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، في تدريباتهم المنفرد، وهذا يأتي على هامش المران الخاص بالأبيض اليوم الإثنين، وهو سوف يقام في على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.
موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي
ويتأهب حالياً الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك للقائه أمام المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر 2022 على ملعب استاد الجيش بمدينة برج العرب، وذلك يأتي إطار المبايات بدر الثمانية لبطولة كأس العالم.
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي
وتبث المباراة بين الزمالك والمصري البورسعيدي في كأس مص على قناة أون تايم سبورت الذي تقدم بشكل حصري كل مباريات كأس مصر والدوري المصري، وتعتبر من المباريات الهامة الذي يحب متابعتها الجميع، ويريد متابعتها الجميع بشكل دائم لانها من المباريات التي ينتظرها الجميع.