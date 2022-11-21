انت الان تتابع خبر موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في كأس مصر.. القنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يستمر يوسف حسن ومصطفى شلبي وهم ثنائي الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، في تدريباتهم المنفرد، وهذا يأتي على هامش المران الخاص بالأبيض اليوم الإثنين، وهو سوف يقام في على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي