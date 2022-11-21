انت الان تتابع خبر بعد التألق في مباراة مصر وبلجيكا.. العروض الأوروبية تنهال على أكرم توفيق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تلقى أكرم توفيق ، نجم النادي الأهلي، عدة عروض أوروبية للانتقال من القلعة الحمراء، وذلك بعد تألقه في مباراة منتخبي مصر وبلجيكا.واستطاع أكرم توفيق أن يبطل فاعلية الظهير الأيسر البلجيكي كاراسكو وكذلك نجم مانشستر سيتي كيفين دي بروين.

نادر شوقي، وكيل أعمال أكرم توفيق ، قال في تصريحات صحفية أن 7 أنديه أوروبيه منهم نادي بلچيكي و تركي و إيطالي كبار تحدثوا معه عن أكرم توفيق منذ الأمس، رغبة في لحصول على خدماته في الميركاتو الشتوي المقبل.

من جهة أخرى قال أكرم توفيق في تصريحات صحفية، أن انضمامه للنادي الأهلي كان أسعد يوم في حياته.

وأضاف ظهير الأهلي أنه يحب محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق، وعندما كان يلعب مع أصدقائه في الشارع ويحرز هدف كام يحتفل مثل أبو تريكة.

أكرم توفيق قال أيضاً في تصريحاته أن أسعد مباراة شارك فيها كانت أمام الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا، بينما أكثر مباراة شعر فيها بالحزن كانت أمام نيجيريا والتي تعرض فيها للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.