انت الان تتابع خبر جدول مباريات كأس العالم قطر .. اعرف مواعيد وأيام ماتشات الدور الأول بالكامل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ينطلق اليوم الحدث الرياضي العالمي الذي ينتظره الكثير من عشاق كرة القدم في العالم بأكمله هو مونديال قطر، وهي هذا الإطار بحثت بعض الجماهير عن جدول مباريات كأس العالم قطر 2022.وكثرت عملية البحث حول جدول مباريات كأس العالم قطر، ولذلك لمعرفة الأيام والمواعيد والمباريات لهذا الحدث الذي ينتظره الجميع منذ مونديال جنوب إفريقيا 2010.

– الأحد 20 نوفمبر: مباراة الافتتاح قطر × الإكوادور الساعة 7:00 م

– الاثنين 21 نوفمبر: السنغال × هولندا 4:00 م، وإنجلترا × إيران 7:00 م

– الثلاثاء 22 نوفمبر: الأرجنتين × السعودية 1:00 م، والمكسيك × بولندا 4:00 م، وفرنسا × أستراليا 7:00 م، والدنمارك × تونس 10:00 م

– الأربعاء 23 نوفمبر: أسبانيا × كوستاريكا 1:00 م، والمغرب × كرواتيا 10:00 م

– الخميس 24 نوفمبر: البرازيل × صربيا 1:00م، وسويسرا × الكاميرون 4:00 م، والبرتغال × غانا 7:00 م

– الجمعة 25 نوفمبر: إنجلترا × أمريكا 1:00 م، وقطر × السنغال 7:00 م

– السبت 26 نوفمبر: الأرجنتين × المكسيك 1:00 م، وفرنسا × الدنمارك 7:00 م

– الأحد 27 نوفمبر: أسبانيا × ألمانيا 1:00 م، وبلجيكا × المغرب 7:00 م، وكرواتيا × كندا 10:00 م

– الاثنين 28 نوفمبر: البرتغال × أورجواي 1:00 م، والبرازيل × سويسرا 7:00 م

– الأربعاء 30 نوفمبر: بولندا × الأرجنتين 1:00 م

– الخميس 1 ديسمبر: كندا × المغرب الساعة 10:00 م

– الجمعة 2 ديسمبر الكاميرون × البرازيل الساعة 1:00 م.