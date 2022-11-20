انت الان تتابع خبر أغنية جونغكوك لكأس العالم تتصدر السوشيال ميديا .. اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدرت أغنية جونغكوك لكأس العالم كافة محركات البحث مواقع التواصل الاجتماعي سواء كان الفيس بوك أو تويتر خلال الساعات الماضية والتي من المقرر عرضها خلال احتفال افتتاح مونديال قطر 2022.وقام عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداول الكثير من المقاطع عبر هاشتاج “Dreamers2022 و”DREAMERS BY JK IS COMING” الذي جاء في أول هشتاج موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

أغنية جونغكوك لكأس العالم:

في هذا السياق شارك فهد الكبيسي بوستر الأغنية الذي يجمعه وجونغكوك من فرقة BTS، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.

وعلق علي الفيديو قائلاً ” دريمرز هي الأغنية الرسمية الأخيرة من أغاني كأس العالم FIFA 2022، من غناء فهد الكبيسي وجونغكوك (بي تي أس)، لا تفوّت مشاهدتها مباشرة خلال حفل الافتتاح في 20 نوفمبر”