موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في كأس مصر والقنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - يسعي الكثير من عشاق المارد الأحمر داخل جمهورية مصر العربية والوطن العربي في معرفة موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في بطولة كأس مصر لموسم 2022- 2023.وتتوقف المنافسات الرياضية في مصر خلال الفترة الحالية بسبب بطولة كأس العالم قطر 2022، التي سوف تنطلق اليوم الأحد الموافق 20 نوفمبر 2022، بمباراة قطر والإكوادور على ستاد البيت.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في كأس مصر :