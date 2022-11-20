انت الان تتابع خبر موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في كأس مصر والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يسعي الكثير من عشاق المارد الأحمر داخل جمهورية مصر العربية والوطن العربي في معرفة موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في بطولة كأس مصر لموسم 2022- 2023.وتتوقف المنافسات الرياضية في مصر خلال الفترة الحالية بسبب بطولة كأس العالم قطر 2022، التي سوف تنطلق اليوم الأحد الموافق 20 نوفمبر 2022، بمباراة قطر والإكوادور على ستاد البيت.
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في كأس مصر :
يلتقي الأهلي مع المقاولون العرب في ربع نهائي بطولة كأس مصر أمام المقاولون العرب يوم الأحد 27 نوفمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب في كأس مصر:
تقوم مجموعة أون تايم سبورت بنقل أحدث المباراة بصفتها الناقل الحصري للبطولة.