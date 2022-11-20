انت الان تتابع خبر جدول مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة.. كأس العالم بين كل المنتخبات والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - نقدم لكم جدول مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة وهو أول يوم في كأس العالم الذي يقام في قطر، ويشارك فيه الكثير من المنتخبات العربية والأوروبية، ويقدموا الكثير من المباريات المميزة، ويريد متابعتها الكثيرين من عشاق الساحرة المستديرة.
جدول مباريات اليوم الأحد والقنوات
ويعتبر اليوم هو الأقوى كروياً لأنه فيه افتتاح كأس العالم 2022، وهي واحدة من أهم النسخ الذي ينتظرها الجميع، وذلك لأن العالم متعطش لمشاهدة كل المباريات العالمية الممتعة، والافتتاح المنتظر وهو الذي يريد متابعتها الجميع وسوف يكون بين قطر والإكوادور وتعد من المباريات القوي التي ييريد متابعتها الجميع، ويأتي في إطار تطور الكر القطرية أثناء السنوات الأخيرة.
جدول مباريات كأس العالم اليوم
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|قطر – الإكوادور
|18:00 مصر، 19:00 السعودية
|beIN Sports HD 1 Max
beIN Sports HD 2 Max
beIN Sports HD
مباريات ودية بين المنتخبات اليوم
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|النمسا – إيطاليا
|21:45 مصر، 22:45 السعودية
|beIN Sports HD1
|عمان – بيلاروسيا
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|أبو ظبي الرياضية