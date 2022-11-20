انت الان تتابع خبر جدول مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة.. كأس العالم بين كل المنتخبات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نقدم لكم جدول مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة وهو أول يوم في كأس العالم الذي يقام في قطر، ويشارك فيه الكثير من المنتخبات العربية والأوروبية، ويقدموا الكثير من المباريات المميزة، ويريد متابعتها الكثيرين من عشاق الساحرة المستديرة.

جدول مباريات اليوم الأحد والقنوات