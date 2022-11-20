انت الان تتابع خبر مباريات كأس الرابطة المصرية.. النسخة الجديدة بتغييرات كثيرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انطلقت النسخة الثانية من بطولة كأس الرابط المصرية، والتي بدأت منذ قليل حيث انطلقت مباراة الاولى بين فريق غزل المحلة وأسوان، وفي هذا المقال سوف نتعرف على أحدث المعلومات عن النسخة الثانية من بطولة كأس الرابط المصري.

مباريات كأس الرابطة المصرية

بدأت مباريات بطولة الرابطة الأندية اليوم، حيث تم إقامة مبارتين اليوم وذلك في التمهيدي وذلك للنسخة الثانية على التوالي، حيث جمع اللقاء الأول بين غزل المحلة وأسوان، وأقيمت المباراة الثانية بين حرس الحدود والداخلية، والتي تقام على استاد بتروسبورت.

وعلى سبيل الذكر انطلقت النسخة الأولى من بطولة الرابطة العام الماضي، حيث أقيمت أغلب المباريات في فترة توقف الدولي وذلك لخوض منتخب مصر مباريات الخاصة به، وفاز بالبطولة العام الماضي فريق فيوتشر بعد تغلبه على فريق غزل المحلة بنتيجة 5/1 في يوم 8 يوليو في إستاد القاهرة

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التحديثات الجديدة التي طرأت على النسخة الجديدة هي تطبيق نظام خروج المغلوب بدلا من أن كانت 4 مجموعات فقط في العام الماضي، وتم إقامة دور التمهيدي بمشاركة 4 أندية ويتم تأهيل 14 فريق آخر بشكل تلقائي إلى الدور 16، الفرق التي تشارك في الدور التمهيدي هي غزل المحلة والداخلية وحرس الحدود، وغريب أسوان.