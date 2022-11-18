قنوات الكأس القطرية.. هتشوف عليها كل الماتشات بدون تقطيع الحق اضبطها

رياض - احمد صلاح - أيام فليلة تفلصانا عن متابعة ومشاهدة الحدث الأضخم في العالم، وهو بطولة كأس العالم قطر 2022، وسوف تبدأ بشكل رسمي يوم الأحد المقبل 20 نوفمبر 2022، وحيث أنها تجمع بين منتخب قطر ومنتخب الإكوادور ويكون على ملعب استاد البيت.
قنوات الكأس القطرية تبث كأس العالم 2022 على الشاشات
قنوات الكأس القطرية مفتوحة أم مشفرة
وبدء يأتي في أذهان كل من يريدون متابعة في قطر 2022، وهو أن القنوات مشفرة أو مفتوحة، وسوف تبث مباريات كأس العالم 2022 قطر، وهذا يكون عن طريق القنوات “1.2.3.4”، وهي تمتلك الكثير من نجوم الإعلام الرياضي ومن أهمهم أبرز المعلقين الرياضيين وهم مثل أحمد الطيب والمعلق خليل البلوشي.
تردد قنوات الكأس القطرية
تردد قنوات الكأس القطرية على القمر الصناعي نايل سات
هو: 11919.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
تردد قنوات الكأس القطرية على القمر الصناعي عرب سات
هو: 12245.
الاستقطاب: رأسي.
الترميز:27500.
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
تردد قنوات الكأس القطرية على القمر الصناعي سهيل سات
هو: 10770.
الاستقطاب: رأسي.
الترميز:27500.
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.