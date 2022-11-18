انت الان تتابع خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا.. المعلق على الماتش هيكون مفاجأة تعرف عليه والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - بدء الجميع يبحثون عن تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا والمود التي تقام فيها بدولة الكويت الشقيقة، وذلك لأنها من المباريات الودية التي ينتظرها المجميع لأنها تحمل الكثير من الإثارة والمتعة بين المنتخبين.
موعد مباراة مصر وبلجيكا
وسوف تقام المباراة الودية بين المنتخب المصري ونظيره البلجيكي اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022 تمام الساعة الـ 5 مساءاً بوقيت القاهرة، وتكون في دولة الكويت الشقيقة على استاد جابر الأحمد في دولة الكويت، وحالياً بدء الجميع يبحثون وراء معرفة تردد القنوات التي تنقلها.
تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا
-أون تايم سبورت
- التردد: 11861
- معامل الاستقطاب: رأسي
- معامل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 6 /5
– تردد قناة أون تايم سبورتس 2
- التردد: 10853
- معامل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
تردد قنوات الكويت الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا
- اسم القناة: Kuwait TV1
- القمر الصناعي: نايل سات HD
- التردد: 11054
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: ⅔
- ويمكن ضبطها
القناة: الكويت العامة Kuwait TV1
- القمر الصناعي: عرب سات بدر 4
- التردد: 12523
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: ⅔
- معلق مباراة مصر وبلجيكا
معلق مباراة وبلجيكا
وبخصوص معلق المباراة الودية بين البلدين على مجموعة أون تايم سبورت 1 و2، فمن المتوقع أن يكون أياً من المعلقين المصريين المشاهير “أيمن الكاشف أو حاتم بطيشة، مدحت شلبي”، وسوف يعلق محمد العدلي على المباراة عن طريق ميكرفون قناة «A عربية – SD/HD».
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