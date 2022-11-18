انت الان تتابع خبر جدول مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة.. المنتخبات تستعد لكأس العالم والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - ينقب عدد كبير من الرياضين عن جدول مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، وهي التي تكون بين الجميع وتستعد جميع المنتخبات حالياً للحدث العالمي وهو الأهم في عالم كرة القدم، وتوجد الكثير من المنتخبات الأوروبية والعربية ويريد أن يتابعها الجميع من عشاق الساحر المستديرة.
مباريات اليوم الجمعة
وتقدم الكثير من المنتخبات العربية مواجهة مع تطلعات كل الأوروبيين وهم يسعون دائماً لخوض تجربة أخيرة قبل المونديال، وأيضاً محاكاة كل الفرق العربية الأخرى في المجموعات الخاصة بهم، وتوجه بليجيكا المنتخب المصري اليوم، وذلك يكون على محاكاة المغرب، وهي التي توجد معها في المجموعة مثل المنتخب عربي شبيه، وتبث المباراتين بين كلاً من الفرق العربية.
جدول مباريات اليوم الجمعة
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|بلجيكا – مصر
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|ON Time Sports 1 HD
|البحرين – صربيا
|18:00 مصر، 19:00 السعودية
|البحرين الرياضية