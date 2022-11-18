تردد قناة bein sports المفتوحة 2023/2022.. هتشوفوا عليها مباريات كأس العالم قطر

رياض - احمد صلاح - يبحث الجميع في الوقت الحالي عن تردد قناة bein sports المفتوحة 2022/2023، وهي التي تقدم نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر، وتقوم ببث 22 مباراة وتبدا فعاليات المونديال يوم 20 نوفمبر 2022 وسوف تكون بين قطر والإكوادور و هي من المباريات الهامة.
قناة bein sports المفتوحة لبث المباريات
تردد قناة bein sports المفتوحة 2022/2023
وتعمل القناة طوال الوقت على تقديم كل المباريات التي يريد أن يتابعها ويشاهدها جميع عشاق الساحرة المستديرة، وتبث كل مباريات التي توجد في المونديال والتي سوف تشمل على 17 مباراة في دري المباريات و5 مباريات في دور الـ 16 مباراة، وهذا بجانب 3 مباريات في الربع النهائي ومباريات النصف النهائي والمباراة النهائية المميزة.
القمر عرب سات
تردد القناة 12245
الاستقطاب عمودي
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 3/4
جودة القناة HD
القمر نايل سات
اسم القناة على جهاز التحكم SPORTS 1
تردد القناة 11013
الاستقطاب أفقي
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 3/4
جوده القناة HD