بنزيمة أفضل لاعب في العالم 2022

بنزيمة أفضل لاعب في العالم 2022توج النجم الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، مساء اليوم، بجائزة "غلوب سوكر" لأفضل لاعب في العام 2022.

وتفوق بنزيمة على النجم المصري محمد صلاح والهداف النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وفاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في العالم بتصويت الجماهير من "تيك توك" خلال حفل جائزة غلوب سوكر.

وعلى مستوى المدربين، توج مدرب ريال مدريد، الإيطالي المخضرم كارلو أنشلوتي بجائزة أفضل مدرب في العالم.

وتوج رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز بجائزة أفضل رئيس ناد. حصد كل من باولو مالديني وفريديريك ماسارا (من ميلان) بجائزة أفضل مدير رياضي.

وفاز البرتغالي خورخي مينديز بجائزة أفضل وكيل لاعبين في العالم.

وتوج ريال مدريد بجائزة أفضل ناد، بعد تتويجه بـ4 ألقاب على رأسها دوري أبطال أوروبا.

وعلى مستوى السيدات، توج نادي ليون الفرنسي بجائزة أفضل ناد. كما توج بنفيكا كأفضل ناد على مستوى الشباب.

وبشأن أفضل الصفقات، نالت وكيلة الأعمال رافيلا بيمينتا جائزة أفضل صفقة في العام (صفقة انتقال النرويجي إيرلينغ هالاند من دورتموند إلى مانشستر سيتي).