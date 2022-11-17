انت الان تتابع خبر اتفرج .. بث مباشر لحفل جوائز جلوب سوكر 2022 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ينطلق حفل جوائز جلوب سوكر 2022، خلال الدقائق القادمة من اليوم الخميس الموافق 17 نوفمبر 2022، في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يشهد حضور عدد كبير من لاعبي العالم في مقدمتهم نجم منتخب مصر والفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول محمد صلاح.ووصل صلاح إلي دبي خلال الساعات الماضية قادما من الكويت للمشاركة في حفل جوائز جلوب سوكر 2022، حيث سوف يعود مرة أخري وذلك للمشاركة في مباراة مصر وبلجيكا الودية المقرر إقامتها غداً الجمعة الموفق 18 نوفمبر 2022.

القنوات الناقلة لجوائز جلوب سوكر 2022:

تقوم قناة أبو ظبي الرياضية بنقل حفل جوائز جلوب سوكر 2022.