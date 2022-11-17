انت الان تتابع خبر جدول مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة.. البطولات والدوريات تشتعل بين الفرق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يريد جميع الأشخاص بشكل مستمر معرفة جدول مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، ويكون في البطولات والدوريات الأوروبية والعربية، ويحاول الدوري الإسباني استضافة على ملعبه سانتياجو برنابيو منافسة قادش في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني، والدوري الإيطالي فيه الكثير من المباريات والدوريات المختلفة.

جدول مباريات الدوري الإسباني

المباراة الموعد القناة الناقلة رايو فاييكانو – سيلتا فيجو 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 1 فالنسيا – ريال بيتيس 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2 ريال مدريد – قادش 22:30 مصر، 23:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

جدول مباريات الدوري الإيطالي

المباراة الموعد القناة الناقلة هيلاس فيرونا – يوفنتوس 19:30 مصر، 20:30 السعودية AD SPORTS Premium 1 لاتسيو – مونزا 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

جدول مباريات الدوري التونسي

المباراة الموعد القناة الناقلة البنزرتي – النجم الساحلي 15:30 مصر، 16:30 السعودية Diwan Sports

جدول مباريات ودية بين المنتخبات