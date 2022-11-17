انت الان تتابع خبر حسين الشحات يرفض عروض الخليج من أجل عيون الأهلي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت تقارير عن رفض حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لعدد من العروض الخليجية من أجل تجديد عقده مع الأهلي.وكانت إدارة النادي الأهلي وشركة الكرة ، قد استقروا على تجديد عقد حسين الشحات مع الفريق، حيث يحق للاعب التوقيع لأي نادي في الانتقالات الشتوية المقبلة مع نهاية عقده.

الإعلامي محمد فاروق، كن قد صرح في وقت سابق أن الأهلي يرغب في تجديد عقد الشحات لمدة موسمين قادمين قبل فتح الباب أمام إعارته للخليج في الفترة القادمة.

وأكدت تقارير أن حسين الشحات قد رفض 3 عروض من أندية سعودية و عرضاً شفهياً من العين الاماراتي ، بالإضافة لعرضاً من الزمالك تمهيداً لتجديد اللاعب خلال الأسبوع المقبل للنادي الأهلي كحد اقصي في هذا التوقيت .

مفاوضات الزمالك مع اللاعب ، كانت مجرد جلسة جمعت شقيق اللاعب مع أمير مرتضي منصور، المشرف العام على الكرة في القلعة البيضاء، و ابدي له شقيق الشحات أن شقيقه سيجدد للأهلي خلال الأيام المقبلة.