انت الان تتابع خبر فيديو رونالدو و برونو فيرنانديز .. شاهد أول تصرف ضد الدون بعد تصريحاته والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أثار فيديو رونالدو و برونو فيرنانديز حالة من الجدل على صفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث قام عدد من رواد السوشيال ميديا بتدول مقطع لنجمي منتخب البرتغال والفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد خلال توجدها في معسكر المنتخب استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022، التي سوف تنطلق يوم الأحد المقبل الموافق 22 نوفمبر الجاري.وجاء فيديو رونالدو و برونو فيرنانديز، حيث ظهر الأخير هو يقوم بالدخول إلي غرفة ملابس منتخب البرتغال رفضاً مصافحة الدون، ثم يقوم بذلك بمصافحة.

الأمر الذي أدي إلي ظهور تعبيرات صادمة على وجه رونالدو بعد رد فعل فيرنانديز، حيث فسرها البعض أن السبب في ذلك هي التصريحات التي أدلي بها صديق جورجينا رودريجيز خلال الساعات الماضية والتي انتقد فيها إدارة اليونايتد ومدربه تين هاج.

Bruno Fernandes catching up with Cristiano Ronaldo in the Portugal camp 👀🇵🇹



(via @selecaoportugal) pic.twitter.com/D1UFlfBlwG