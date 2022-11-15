موعد مباراة مصر وبلجيكا الودية والقنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - كثرت عمليات البحث على المحرك الأشهر في العالم جوجل من قبل الكثير من عشاق كرة القدم داخل جمهورية مصر العربية وخارجها حول موعد مباراة مصر وبلجيكا الودية التي تقام في ظل معسكر الفراعنة خلال شهر نوفمبر الجاري.كما يخوض المنتخب البلجيكي هذه المباراة الودية في ظل استعاداته لمنافسات بطولة كأس العالم التي سوف تنطلق في قطر يوم 20 من الشهر الحالي، حيث سوف تقام على أرضية ملعب جابر الأحمد في دولة الكويت.

موعد مباراة مصر وبلجيكا الودية :