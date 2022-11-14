انت الان تتابع خبر جدول مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة.. العمالقة هيتقابوا النهاردة والنجيلة هتشتعل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نعرف كل عشاق الساحرة المستديرة حالياً جدول مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة لأنها فيها عدد كبير من البطولات والدوريات العربية والأوروبية، ونقدمها الكثير من القنوات، وفيها الدوريات الأوروبية التي يكون فيها الكثير من المباريات المشتعلة، ويريد أن يتابعها الكثيرين بكل مكان.

جدول مباريات اليوم الإثنين