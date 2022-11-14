جدول مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة.. العمالقة هيتقابوا النهاردة والنجيلة هتشتعل

رياض - احمد صلاح - نعرف كل عشاق الساحرة المستديرة حالياً جدول مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة لأنها فيها عدد كبير من البطولات والدوريات العربية والأوروبية، ونقدمها الكثير من القنوات، وفيها الدوريات الأوروبية التي يكون فيها الكثير من المباريات المشتعلة، ويريد أن يتابعها الكثيرين بكل مكان.
جدول مباريات اليوم الإثنين
جدول مباريات الدوري المصري القسم الثاني
14:30 النصر : كهرباء الإسماعيلية
14:30 السكة الحديد : المصرية للإتصالات
14:30 وادي دجلة: منتخب السويس
14:30 الانتاج الحربي : زد اف سي
14:30 القناة : مستقبل وطن
14:30 الترسانة: العبور بالقليوبية
14:30 الإعلاميين: إيسترن كومباني
14:30 بورتو السويس: بتروجيت
14:30 أسمنت أسيوط : الفيوم
14:30 تليفونات بني سويف : النصر للتعدين
14:30 الألومنيوم: بترول أسيوط
14:30 مصر المقاصة: ملوي
14:30 المدينة المنورة : مركز شباب طامية
14:30 كيما أسوان: الجونة
14:30 كفر الشيخ : نبروه
14:30 طنطا : المجد السكندري
14:30 دكرنس : الهلال بالضبعة
14:30 أبو قير للأسمدة: المنصورة
14:30 بايونيرز: بلدية المحلة
14:30 الأوليمبي: المصرى بالسلوم
14:30 سبورتنج: جمهورية شبين
14:30 الحمام : بروكس ورك
مواعيد مباريات دوري بلو اليوم
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|القادسية – القيصومة
|17:25 السعودية، 16:25 مصر
|KSA Sports
|هجر – الخلود
|17:30 السعودية، 16:30 مصر
|KSA Sports
|العربي – الشعلة
|17:50 السعودية، 16:50 مصر
|KSA Sports
|نجران – العروبة
|19:40 السعودية، 18:40 مصر