الرياضة

جدول مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة.. العمالقة هيتقابوا النهاردة والنجيلة هتشتعل

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رياض - احمد صلاح - نعرف كل عشاق الساحرة المستديرة حالياً جدول مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة لأنها فيها عدد كبير من البطولات والدوريات العربية والأوروبية، ونقدمها الكثير من القنوات، وفيها الدوريات الأوروبية التي يكون فيها الكثير من المباريات المشتعلة، ويريد أن يتابعها الكثيرين بكل مكان.

جدول مباريات اليوم الإثنين

وينتظر الجمهور بحماس كبير كل المنافسات التي تكون في كأس العالم 2022، وهو يكون في نفس توقيت الدوريات الأوروبية، وإن هذا لا يعني انتهاء الإثارة الخاصة بكرة القدم، ن وتستمر المتعة ليوم الأثنين 14 نوفمبر 2022، في العديد من المسابقات بالبطولات العربية، وتستمر اليوم الاثنين بمباريات الجولة 12 في منافسات موسم 2022/2023 من البطولة الخاصة بدوري يلو الدرجة الأولى السعودي ويكون بإقامة 4 مباريات.

جدول مباريات الدوري المصري القسم الثاني

14:30     النصر : كهرباء الإسماعيلية

14:30    السكة الحديد : المصرية للإتصالات

14:30    وادي دجلة: منتخب السويس

14:30    الانتاج الحربي : زد اف سي

14:30    القناة : مستقبل وطن

14:30    الترسانة: العبور بالقليوبية

14:30    الإعلاميين: إيسترن كومباني

14:30    بورتو السويس: بتروجيت

14:30    أسمنت أسيوط : الفيوم

14:30    تليفونات بني سويف : النصر للتعدين

14:30    الألومنيوم: بترول أسيوط

14:30    مصر المقاصة: ملوي

14:30    المدينة المنورة : مركز شباب طامية

14:30    كيما أسوان: الجونة

14:30    كفر الشيخ : نبروه‏

14:30    طنطا‏    : المجد السكندري

14:30    دكرنس : الهلال بالضبعة

14:30    أبو قير للأسمدة: المنصورة

14:30    بايونيرز: بلدية المحلة

14:30    الأوليمبي: المصرى بالسلوم

14:30    سبورتنج: جمهورية شبين

14:30    الحمام : بروكس ورك

مواعيد مباريات دوري بلو اليوم

المباراة الموعد القناة الناقلة
القادسية – القيصومة 17:25 السعودية، 16:25 مصر KSA Sports
هجر – الخلود 17:30 السعودية، 16:30 مصر KSA Sports
العربي – الشعلة 17:50 السعودية، 16:50 مصر KSA Sports
نجران – العروبة 19:40 السعودية، 18:40 مصر  
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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