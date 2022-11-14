انت الان تتابع خبر موعد مباراة ليفربول القادمة أمام مانشستر سيتي في كأس الرابطة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تسأل الكثير من جمهور الريدز في مصر والوطن العربي بأكمله عن موعد مباراة ليفربول القادمة الذي يلعب له نجم منتخب مصر محمد صلاح، بعد الفوز بثلاثية على ساوثهامتون ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.