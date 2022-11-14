انت الان تتابع خبر موعد مباراة ليفربول القادمة أمام مانشستر سيتي في كأس الرابطة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تسأل الكثير من جمهور الريدز في مصر والوطن العربي بأكمله عن موعد مباراة ليفربول القادمة الذي يلعب له نجم منتخب مصر محمد صلاح، بعد الفوز بثلاثية على ساوثهامتون ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويعود لفيربول بعد انتهاء فترة التوقف الدولي بسبب بطولة كأس العالم قطر 2022 وبالتحديد يوم الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر القادم، إلي منافسات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لموسم 2022-2023، عندما يلتقي مانشستر سيتي في ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة المحلية
موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية:
لم يتم حتي الآن تحديد التوقيت الذي سوف تقام فيه مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية:
من المؤكد أن مجموعة بي ان سبورت بنقل أحداث المباراة