يوفنتوس يتقدم للمركز الثالث بثلاثية في لاتسيو
تقدم يوفنتوس إلى المركز الثالث بالدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه لاتسيو 3 - صفر، يوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة 15 من المسابقة.
ورفع يوفنتوس رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث، بفارق عشر نقاط خلف المتصدر نابولي، وبفارق نقطتين فقط خلف ميلان صاحب المركز الثاني.
على الجانب الأخر تجمد رصيد لاتسيو عند 30 نقطة في المركز الرابع.
وتقدم يوفنتوس عن طريق مويس كين في الدقيقة 43، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 54.
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