عاجل.. قائمة منتخب كندا الرسمية المشاركة في كأس العالم قطر 2022

انت الان تتابع خبر عاجل.. قائمة منتخب كندا الرسمية المشاركة في كأس العالم قطر 2022والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن جون هيردمان المدير الفني لمنتخب كندا الاول لكرة القدم قائمة المنتخب الرسمية المشاركة في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 والتي سوف تنطلق خلال الفترة الحالية وبالتحديد في يوم 20 نوفمبر الجارى بمواجهة قطر والإكوداور وتنتهى يوم 18 ديسمبر القادم.

مجموعة كندا في كأس العالم

ويتواجد منتخب كندا في المجموعة السادسة رفقة كلاً من المغرب وكرواتيا وبلجيكا ويفتتح المنتخب الكندي مبارياته في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 بمواجهة بلجيكا يوم الأربعاء الموافق 23 نوفمبر على ستاد احمد بن علي المونديالي في التاسعة مساءًا.

ويواجه كرواتيا في المباراة التالية يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر الجارى على ستاد خليفة الدولي في السادسة مساءًا، وآخير المواجهات بين كندا والمغرب يوم الخميس الموافق 1 ديسمبر في الخامسة مساءًا.

قائمة منتخب كندا الرسمية المشاركة في كأس العالم قطر

وجاءت قائمة منتخب كندا بالكامل على النحو التالي:

حراسة المرمى: جيمس بانتيمس (مونتريال الكندي)، ميلان بورخان (كنين الكرواتي)، داين كلاير (مينيسوتا يونايتد الأمريكي).

خط الدفاع: صامويل أدكوجبي (هاتاي سبور التركي)، جويل واتيرمان (مونتريال الكندي)، اليستاير جونسون (مونتريال الكندي)، ريتشي لاريا (تورنتو الكندي)، كمال ميلير (مونتريال الكندي)، ستيفين فيتوريا (شيفاز البرتغالي)، ديريك كورنيليوس (بانيتوليكوس).

خط الوسط: ليام فريزر (دينيزي البلجيكي)، إسماعيل كونيه (مونتريال الكندي)، مارك أنتوني كاي (تورنتو الكندي)، ديفيد ويزرسبون )سانت جونستون الاسكتلندي)، جوناثان أوسوريو (تورنتو الكندي)، أتيبا هوتشينسون (بشكتاش التركي)، ستيفين إيوستاكيو (بورتو البرتغالي)، صامويل بيتي (مونتريال الكندي).

خط الهجوم: ليام ميلر (بازل السويسري)، لوكاس كافاليني (بدون نادٍ الآن)، آيكي أوجبو (تروا الفرنسي)، تاجون بوشنان (كلوب بورج البلجيكي)، جوناثان ديفيد (ليل الفرنسي)، كايل لارين (كلوب بروج اللجيكي)، ألفونسو ديفيز (بايرن ميونخ الألماني)، جونيور هويليت (ريدينج الإنجليزي).