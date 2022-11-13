انت الان تتابع خبر اتفرج بالصور.. تميمة كاس العالم 2022 في قطر واسمها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تم الكشف بشكل رسمي عن تميمة كأس العالم 2022 في قطر والذي سوف ينطلق يوم الأحد المقبل الموافق 20 نوفمبر الجارى ضمن فعاليات افتتاح المونديال بمشاركة 32 منتخب بمواجهة قطر والإكوادور في السادسة مساءًا بتوقيت مصر وسوف تظهر التميمة خلال فعاليات البطولة وعلى جميع شاشات الملاعب المتواجد كذلك على العاب الأطفال.

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن اتخذت اللجنة المنظمة لكأس العالم فيفا قطر 2022، قد اختارت أسم “لعيب” من أجل ان يطلق اطلاقه على التميمة وهو اللفظ الذي يتم تداولة في الوقت الحالى على الشخص الذي يجيد لعب كرة القدم.

ويستوحي مصمم و تميمة كأس العالم فيفا قطر 2022 شكلها من العمامة الخليجية المعروفة او ما تعرف بالشماغ التي تعتبر أكثر ما يميز المنطقة الخليجة بشكل عام، وتستخدم في تغطية الرأس وهى المداولة بين جميع الأجيال منذ عشرات السنين.

وظهرت صورة تميمة كأس العالم 2022 في قطر على شكل شماغ له وجه مبتسم وفوق رأسه عقال، على أن يقوم بصب القهوة العربية التي تشتهر بها المنطقة العربية والخليج بالتحديد وقطر بالأخص، بينما يقوم التميمة بمس في يدها اليمني فنجال قهوة وفي يدها اليسري براد القهوة.

وتجسد تميمة كأس العالم 2022 في قطر للاعب الذي يجيد لعب كرة لقدم بشكل كبير في الفترة الاخيرة وهو اللاعب الذي يأتي من عالم موازي ويقوم بجميع تعويذات البطولات.