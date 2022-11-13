انت الان تتابع خبر " مش عايز اشوفهم تاني في النادي ".. مدرب الأهلي يفتح النار ويطلب رحيل 6 لاعبين من العيار الثقيل في أقرب وقت ! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - من أجل الاستعداد للتحديات التي تنتظرنا، يستعد المدرب السويسري مارسيل كولر للإشراف على تدريب الأهلي مرة أخرى في الأيام المقبلة، خلال فترة الراحة الحالية، يركز كولر على تطوير فهم شامل لكل عضو في الفريق، من أجل تحديد المكونات التي يحتاجها خلال الأشهر العديدة المقبلة وتلك التي يمكنه الاستغناء عنها خلال موسم ميركاتو الشتوي في يناير 2023 استعدادًا نافذة الانتقالات الشتوية القادمة، تم ترتيب مجموعة من لاعبي الأهلي الذين لا يريد المدرب السويسري الاحتفاظ بهم لمغادرة الفريق في الوقت المقبل، يعطي مارسيل كولر محمود الخطيب، رئيس النادي والمسؤول العام عن الكرة، تقريرًا يحتوي علىأسماء لاعبين لا يفعل ذلك تطلع إلى ذلك.

أسماء اللاعبين الراحلين عن النادي الأهلي في يناير2023

ذكر كولر خلال تقريره أسماء الراحلين خلال يناير المقبل، حسينالشحات ورامي ربيعة ومحمد هاني وياسر إبراهيم أربعة نجوممن العيار الثقيل، و ستتاح لهذه المجموعة من اللاعبين فرصةأخيرة لإثبات وجودهم وتغيير تصور المدرب السويسري لهم فيمباريات كأس الرابطة ومصر.

إعارة زياد طارق ومحمد محمود لأحد الأندية الأوروبية

تعمل لجنة كرة القدم في NCB بجد لإيجاد عروض إعارة لكل منزياد طارق ومحمد محمود، من خلال إرسال فيديوهات للاعبينللعب في إحدى الأندية الأوروبية واكتساب الخبرات.

حسام حسن يفكر في الإعارة خلال الانتقالات الشتوية يناير2023

وفقًا لتصريحات مصدر مسئول من داخل الأهلي، يفكر مهاجمالنادي الأهلي حسام حسن بجدية في الحصول على فرص خلالفترة الانتقالات في يناير، إضافة الفريق رأس حربة جديد لفترةالانتقالات الشتوية القادمة، مما دفع نجم القلعة الحمراء إلىالتفكير في هذه الخطوة، في يناير، حيث طلب المدرب طارقالعشري التوقيع مع نجم الأهلي.

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مارسيل كولر يجدد عقده 4 سنوات قادمة

وافق مارسيل كولر على عقد مدته 4 سنوات مع العرض الأول.

رحيل بيرسي تاو في يناير 2023

تأكد رحيل بيرسي تاو في يناير المقبل، وقام ع مارسيل كولربالإعلان عن المركز النهائي لنجم الأهلي