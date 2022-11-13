انت الان تتابع خبر "استقبل الآن".. تردد قنوات الكأس القطرية المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم قطر 2022 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تساءل البعض من محبي الكرة الاوروبية والعربية في كل مكان من معرفة ماهو تردد قنوات الكأس القطرية الرياضية المفتوحة التي أعلنت في وقت سابق نقل مباريات كأس العالم فيفا قطر 2022، والتي سوف تنطلق يوم الأحد المقبل الموافق 20 نوفمبر الجارى بمواجهة قطر والإكوادور في المواجهة الافتتاحية من البطولة العالمية.

كأس العالم قطر

وقامت شبكة قنوات الكأس القطرية الرياضية بنشر بيان رسمي لها عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الإجتماعي تويتر وأكدت حصولها على حقوق نقل فعاليات بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

واعلنت قنوات الكأس تخصيص أربعة قنوات من أجل نقل الحدث وهم قنوات “Extra 1″ و”Extra 2″ و”Extra 3″ و”Extra 4”. وعبر شبكة قنوات بين سبورتس كما هي دون الحاجة إلى اشتراك جديد.

ومن المُتوقع ان يتولى التعليق على مباراة قطر والإكوادور في افتتاح بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 المعلق الرياضي العماني الكبير خليل البلوشي.

مجموعات كأس العالم

المجموعة الأولى: قطر – الإكوادور – السنغال – هولندا

المجموعة الثانية: إنجلترا – إيران – أمريكا – ويلز

المجموعة الثالثة: الأرجنتين – السعودية – المكسيك – بولندا

المجموعة الرابعة: فرنسا – أستراليا – الدنمارك – تونس

المجموعة الخامسة: إسبانيا – كوستاريكا – ألمانيا – اليابان

المجموعة السادسة: بلجيكا – كندا – المغرب – كرواتيا

المجموعة السابعة: البرازيل – صربيا – سويسرا – الكاميرون

المجموعة الثامنة: البرتغال – غانا – أوروجواي – كوريا الجنوبية

تردد قنوات الكأس القطرية

ويمكنكم استقبال تردد قنوات الكأس القطرية الرياضية المفتوحة مجانًا من خلال التردد التالي:

التردد (ميجا هرتز) 11919

معدّل استقطاب الموجة أفقي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 3/4

إشارة ارسال البث DVB-S2.