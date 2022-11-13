انت الان تتابع خبر " لو جاي في رجوع انساني".... التفاصيل كاملة بشأن هروب نجم الزمالك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت بعض المصادر المقربة من مجلس إدلرة نادي الزمالك برئاسة المستشار ” مرتضى منصور” حول تفاصيل هروب اللاعب ” توهولواي” لاعب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، فيما قد ظهرت العديد من الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الأجتماعي بإن اللاعب قرر بالفعل عدم إستكمال مشواره داخل جدارن نادي الزمالك، وتابع المصدر بإن اللاعب قد طلب من محجلس الإدارة باقي مستحقاته المالية المتأخرة، وجاء ذلك طبقا للعقد القام بين مجلس إدارة نادي الزمالك وبين اللاعب بشكل رسمي .

مما قد شهدت الأيام الماضية حالة من عدم الأستقرار بجانب ايضا عدم وجود سيولة مالية في إدارة نادي الزمالك، والجدير بالذكر تم حجز جميع حسابات نادي الزمالك في البنوك، لذا من الصعب أن يبقى الللاعب ” توهولواي” مع الفريق خلال الفترة القادمة، فيما قد عرض نادي الزمالك، إعطاء باقي مستحقات اللاعب بالجنيه المصري بدلا من الدولا، خاصة في ظل الظروف التي يعيشها نادي في الوقت الحالي.

ولكن على عكس كل التوقعات وافق اللاعب الحصول على مستحقاته كاملة ولكن بالجنيه المصري، وذلك يوم 8 نوفمبر الماضي لعام 2022، ورغم إنهاء ازمة مستحقات اللاعب المالي، إلا إنه رحل عن الزمالك يوم 10 نوفمبر دون الحصول على إذن من الجهاز الفني للفريق أو من مجلس إدارة القلعة البيضاءـ، وقام مسؤولو نادي الزمالك برفع مذكرة للاتحاد المصري لكرة السلة لضمان حقه في عدم شكوى اللاعب بعد منحه مستحقاته بالجنيه المصري.