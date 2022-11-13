انت الان تتابع خبر "فرصة العمر".. فريق الأحلام يطلب التعاقد مع محمد صلاح مقابل 80 مليون يورو والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية صباح اليوم عن كون مستقبل محمد صلاح مع فريقه ليفربول قد أصبح في محل شك خلال هذه الفترة، وذلك لعدة أسباب لعل أبرزها رغبة إدارة الريدز في بيع النادي بشكل كامل خلال هذه الفترة، وهو ما يعني إمكانية وصول مستثمر جديد بفكر مختلف قد يرغب في بيع بعض النجوم وبناء فريق جديد من أجل تخفيض سقف الرواتب وخاصة في حال عدم وصول ليفربول إلى دوري الأبطال في الموسم القادم.

فريق الأحلام يطلب التعاقد مع صلاح

في السياق ذاته، بدأت الصحف الفرنسية في نشر تسريبات تؤكد بأن هناك اهتمام كبير من جانب نادي باريس سان جيرمان بالحصول على خدمات “محمد صلاح” خلال الموسم المقبل، وخاصة في حال ما إذا قرر النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي الرحيل عن قلعة PSG في الموسم المقبل.

وكانت بعض المصادر قد أكدت بأن “ميسي” يملك اتفاق مع نادي انتر ميامي على الانتقال لهم بعد نهاية هذا الموسم، حيث يريد الدولي الارجنتيني الذهاب إلى الولايات المتحدة والبقاء هناك لمدة 3 أو 4 سنوات قبل اعتزال كرة القدم بشكل نهائي.

ووفقًا للتقارير الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان يريد التوقيع مع “صلاح” ومستعد لتقديم ما يقارب الـ80 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات الدولي المصري وإقناع ليفربول باتمام الصفقة في أسرع وقت ممكن ليكون هو البديل المثالي للأرجنتيني ليونيل ميسي في حال ما إذا أصر اللاعب على فكرة الرحيل والانتقال نحو الدوري الأمريكي في السنة القادمة.

الجدير بالذكر بأن محمد صلاح كان قد جدد عقده مع ناديه الحالي ليفربول في الصيف الماضي، ووقع على العقد الجديد الذي يمتد لنحو 5 مواسم قادمة سيحصل فيها على راتب أسبوعي يصل لنحو 400 ألف جنيه استرليني.