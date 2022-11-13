قتلهم توقيعي.. عبدالله السعيد يفتح النار على الأهلي ويوضح أسباب فشل العلاقة

وهاجم السعيد إدارة نادي الأهلي من خلال تصريحات لصحيفة ذا أثلتيك الإنجليزية، حيث قال: “إنهم يفعلون كل شيء لتدمير مستقبلي، بالطبع يؤثر الوضع عليّ، لكني بحاجة إلى التركيز على وظيفتي، لا أعتقد أنني ارتكبت أي خطأ، ولم أتوصل مع اتفاق مع الأهلي في عام 2018 لتجديد عقدي، لذلك تفاوض مع الزمالك وحدث اتفاق وتم توقيع العقود”.

وأضاف السعيد، أنه طالب من الزمالك تأجيل إعلان التوقيع لأنه في حالة الإعلان الرسمي كان الأهلي سيصدر قرار فوري بتجميده ومن ثم التأثير على فرصه في المشاركة في كأس العالم حينها والتي شاركت فيها مصر بروسيا عام 2018، مضيفا “أدرك المسؤولون في الأهلي أنهم في ورطة، بعد توقيعي للزمالك، لذلك ضغطوا علي لمواصلة اللعب معهم، (قالوا) أنني إذا وقعت معهم، فسيفعلون ما أريد”.

عبد الله السعيد يهاجم إدارة النادي الأهلي

تخلي الأهلي عن السعيد بعد تجديد التعاقد

وعلق السعيد عن تخلى الأهلى عنه بعد تجديد التعاقد معه، بقوله: “لقد فوجئت بذلك، لماذا لا يسمحوا لي بالرحيل من البداية، لقد وقعت بالفعل (عقد مسبق) مع ناد آخر؟ لماذا فعل الأهلي ذلك ؟ أنتم ( إدارة الأهلي) تريدون وضعي في ورطة؟، بعد استغناء الأهلي عني، لم أعد أختار أي شيء، لم أكن أرغب في التوقيع لأهلي جدة السعودي، لأنني كنت أفكر، ربما عندما أذهب إلى السعودية لا أشعر بالراحة وأريد العودة إلى مصر، ماذا علي أن أفعل بعد ذلك؟ بعد ذلك تواصلت مع إدارة أهلي وقالوا لي إنهم يريدونني لمدة عامين وأنني سألعب هاتين السنتين، بعد ذلك إذا لم نجدد، ستكون حرا ويمكنك العودة إلى مصر”.

الرحيل لأهلي جدة والعودة إلى بيراميدز

وأوضح عبد الله السعيد في تصريحاته لصحفة ذا أثلتيك الإنجليزية: “لم يكن الأمر مريحًا في أهلي جدة لم يكن هذا أفضل شيء بالنسبة لي ولعائلتي، فإدارة أهلي جدة تحدث معي وأخبروني أنهم يريدون ضم لاعبين جدد من الخارج، لذلك توصلنا إلى اتفاق لإنهاء العقد”، وعلق على انتقاله لنادي بيراميدز بقوله “لا أحد تحدثت معه قبل توقيع العقد، سواء في الأهلي أو المحامين، وأخبروني أن هناك نادٍ يمكنه إجبار لاعب على اللعب لنادٍ ما دون آخر، لا أحد يستطيع إجبارك على اللعب في مكان ما عندما تكون لاعبا حرا ، يحق لك اللعب في أي مكان”.

وأشار السعيد إلى أنه عند انتقاله إلى نادي بيراميدز وسجل بعد عودته بساعات في شباك الأهلي وصنع هدف ثاني، كان الأمر غريبة له، ولكنه تصرف بشكل احترافي وقلت حينها ” الحمد لله سجلت وصنعت أمام الأهلي” وعن الشرط الجزائي المطلوب سداده للأهلي بعد فسخ التعاقد معه علق السعيد بقوله: “لا أعلم لماذا يحاول الأهلي الانتقام مني، لقد لعبت في هذا النادي لمدة ست سنوات، وكنت محترفًا للغاية ولم أواجه أي مشكلة مع النادي، لكن لديهم فكرة أن اللاعب يذهب ويأتي بناء على ما يفضلونه، لذلك عندما اتخذت قرار الذهاب إلى فريق منافس، كان هذا شيئًا قتلهم”، ولم تعلق إدارة النادي الأهلي أو أحد أعضاء مجلس الإدارة عن تصريحات اللاعب.