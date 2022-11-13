دوت الخليج -

أرسنال يعزز صدارته للدوري الإنجليزي

عزز أرسنال صدارته لترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه وولفرهامبتون 2 - صفر، يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 16 من المسابقة. أرسنال يعزز صدارته للدوري الإنجليزيعزز أرسنال صدارته لترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه وولفرهامبتون 2 - صفر، يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 16 من المسابقة. ورفع أرسنال رصيده إلى 37 نقطة في المركز الأول، بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني. على الجانب الآخر تجمد رصيد وولفرهامبتون عند عشر نقاط في المركز العشرين والأخير. وسجل مارتن أوديغارد هدفي أرسنال في الدقيقتين 55 و75.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرسنال يعزز صدارته للدوري الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.