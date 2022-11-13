إنتر يسقط أتالانتا في معقله
أسقط إنتر مضيفه أتالانتا 3-2 السبت وفض الشراكة معه في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الايطالي لكرة القدم، الاخيرة قبل التوقف من أجل بطولة كأس العالم في قطر التي تنطلق الاسبوع المقبل.
وتقدم أصحاب الارض بركلة جزاء للنيجيري أديمولا لوكمان (25)، فيما عادل البوسني إدين دجيكو لإنتر (36) قبل أن يمنحه التقدم (56). وسجل الارجنتيني خوسيه-لويس بالومينو الهدف الثالث للضيوف بالخطأ في مرمى فريقه (61) قبل أن يقلص شخصيًا الفارق لأصحاب الارض من دون أن يجنبهم الهزيمة (77).
ودخل الفريقان الى المواجهة في برغامو بنفس الرصيد قبل أن يرفع إنتر رصيده الى 30 نقطة في المركز الرابع بالتساوي مع كل من ميلان الثالث ولاتسيو الثاني اللذين يواجهان لاحقًا الضيف فيورنتينا والمضيف يوفنتوس (28 نقطة) تواليًا.
ويحلق نابولي على بعد 9 نقاط في الصدارة بعد فوزه 3-2 على أودينيزي السبت.
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