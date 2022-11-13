بيكيه يكشف سبب اعتزاله المفاجئ

كشف جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة السابق، عن سبب إعلانه الاعتزال بصورة مفاجئة خلال شهر نوفمبر الجاري، وعدم الصبر حتى نهاية الموسم.
وقال بيكيه البالغ 35 عاما، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "هناك العديد من الأسباب، ويعرف الناس بالفعل أنني في بداية الموسم عقدت جلسة مع المدير الفني تشافي هيرنانديز والذي أخبرني أنه سيكون من الصعب علي اللعب كأساسي".
وأضاف: "لم تكن المشاعر من البداية هي الأفضل بشكل عام، ورأيت أن فترة التوقف هي فرصة لاتخاذ هذا القرار، ولطالما قلت إنني حين لن أكون مهما سأرحل، ولولا وجود إصابات في مركزي لكنت رحلت قبل شهر نوفمبر الجاري".
وتابع: "لم أعد أشعر كما شعرت من قبل، ورأيت أنه لم يعد لي مكان، ولكن حين ظهرت الإصابات في خط الدفاع، قررت البقاء حتى فترة التوقف لكأس العالم".
وختم: "ما حدث في وداع الكامب نو كان مذهلا بالنسبة لي، وأدركت مدى تقدير الجماهير لي، لكنه ليس وداعا لأنني سأستمر في الارتباط بالنادي".
من جانب آخر، نقلت صحيفة "ماركا" المدريدية عن جوان بيكيه ومونتسبرات برنابيو، والدي جيرارد، تأكيدهما أن نجلهما قد قرر الاعتزال في هذا الوقت حتى "لا يخرج من الباب الخلفي"، وأنه اتخذ ذلك القرار بحثا عن الهدوء الذي يحتاجه لحل مشاكله مع شريكته السابقة المغنية الكولومبية شاكيرا.
وكان بيكيه قد اختتم مسيرته بالحصول على بطاقة حمراء يوم الثلاثاء الماضي خلال مباراة برشلونة مع مضيفه أوساسونا، بالرغم من أنه لم يلعب، لكن تقرير الحكم خيل مانزانو أكد أن بيكيه تلفظ بألفاظ نابية تجاه أحد لاعبي الفريق الخصم.
المصدر: وكالات
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