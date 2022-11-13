انت الان تتابع خبر " فضيحة جديدة"... رسمياٌ " رينارد" يستبعد نجم وقائد المنتخب السعودي من المشاركة في كأس العالم والسبب مفأجاة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة موعد أنطلاق ضربة البداية من البطولة المنتظرة كأس العالم لعام 2022 المقرر إقامتها في دولة قطر، حيث تعد هذة المرة هي اول مرة تنظم بطولة كأس العالم للمنتخبات على الأراضي العربية، ويتم إنطلاقها بداية من يوم 20 من شهر نوفمبر الجاري لعام 2022، على أن تكون المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر، وهي المرة الأولى ايضا في قيام بطولة كأس العالم في فصل الشتاء، على عكس باقي النسخ الماضية التي كانت تقوم في بدايات فصل الصيف، لذلك تعد هذة النسخة من بطولة كأس العالم مختلفة في أكثر من شئ مقارنة بالنسخ الماضية.

فيما يستعد المنتخب السعودي بقيادة المدير الفني المخضرم ” رينارد” الأيام القادمة لبطولة كأس العالم بقطر 2022، والجدير بالذكر صعد المنتخب السعودي بعدما قد تصدر مجموعته المؤهلة لتصفيات كأ العالم، حيث يعد المنتخب السعودي هو أول منتخب عربي يحسم بطاقة التأهل الى مونديال قطر2022، ويدخل منتخب السعودية مونديال قطر بمعنويات مرتفعة للغاية بسبب الدعم الجماهيري الكبير الذي سيحظى به المنتخب في هذه البطولة.

حيث يأمل كل ما هو ينتمي للمنتخب السعودي في تقديم أداء مميز في هذة النسخة، بعدما قد فشل في الصعود من دور المجموعات بالنسخة السابقة بكأس العالم ب روروسيا عام 2018، حيث كانت تضم مجموعه المنتخب السعودي كل من ” المنتخب المصري” و ” المنتخب الأورجواي” و ” المنتخب الروسي” ليصعد من المجموعه كل من المنتخب الروسي والأرجواي ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث بعدما قد نجح في التغلب على المنتخب المصري في مباراة تعتبر تحصيل حاصل حيث أنتهت المبارة بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وقبل انطلاق المونديال بأيام قليلة تعرض منتخب السعودية لضربة موجعة للغاية وغير متوقعة، حيث قام المدير الفني للمنتخب السعودية باستبعاد نجم المنتخب من القائمة النهائية المشاركة في المونديال.

لذا يعد السبب الرئيسي وراء إستبعاد نجم المنتخب السعودي ” فهد المولد”، بعدما قد ثبت تعاطي للاعب لبعض من المواد المحظرة تماما، حيث أجرى اللاعب بعض الفحوصات و التحاليل اللازمة في شهر ماية للعام الجاري، والجدير بالذكر قرر سابقا الأتحاد السعودي وقف اللاعب لمدة 18 شهرا، فيما شهدت قائمة المنتخب السعودي في هذة النسخة إستبعاد الللاعي ” فهط المولد” من المشاركة في مونديال قطر 2022، لذا تم أستدعار اللاعب ” نواف العابد” بدلا منه.