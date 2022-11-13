انت الان تتابع خبر " برازيلي وأسمر جديد" ...... الخطيب يقترب من ضم "النجم البرازيلي" مقابل 1.5 مليون دولار - تفاصيل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - في ظل توقف الدوري المصري لمدة شهر كامل، حصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على راحة سلبية من التدريبات، بسبب التوقف الدولي، والجدير بالذكر بإن هناك مواجهة جديدة في إنتظار منتخب الفراعنة أمام نظيره منتخب بلجيكا وهي مبارة ودية من ضمن إستعدات المنتخب البلجيكي لبطولة كأس العالم 2022 المقرر إقامتها بدولة قطر، حيث تعد هذة المررة هي الأولى التي تسضيق فيها دولة عربية تنظيم بطولة كأس العالم.

على الجانب الأخر صرح الإعلامي ” مجدي عبد الغني” من خلال بعض التصريحات الإعلامية له حول حقيقة تعاقد مجلس إدارة نادي الأهلس برئاسة الكابتن ” محمود الخطيب” التعاقد مع النجم البرزايلي ” مارسينهو” خلال فترة الأنتقالات الشتوية القادمة، والجدير بالذكر كان هناك مفاوضات جدية مع اللاعب بمن جانب الأهلي قبل بداية النوسم الجاري، ولكن بإوامر من المدير الفني السويسري” مارسيل كولر” توقفت المفاوضات بسبب :ثرة العناصر المتواجده في صفوف الفريق.

وتابع ” مجدي عبد الغني” جدد مجلس إدارة النادي الأهلي في التعاقد مع اللاعب ” مارسينهو” والحصول على خدمات اللاعب بشكل رسمي في خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، ,اضاف: يحاول في الوقت الحالي ” أمير توفيق” مدير التعاقدات بنادي الأهلي خطف الصفقة والحصول على توقيع اللاعب البرزايلي ” مارسينهو: المتواجد حاليا في صفوف فريق كاواسكي فورنتالي البرازيلي، ولكن حتى الأن هناك الكثير من المشاكل من جانب المقابل المادي الذي سوف يحصل عليه اللاعب، فيما قد عرض نادي ” كاواسكي” مبلغ مالي نحو 2.5 مليون دولار من أجل الأستغناء عن خدمات اللاعب والأنضمام بشكل رسمي الى صفوف النادي الأهلي، ولكن حتى الأن عرض النادي الأهلي نحو مبلغ 1.5 مليون دولار، وهو الأمر الذي يفشل إتمام الصفقة.

وتابع:” بات مارسينيو هدفاً للعديد من الأندية الأوربية واللاتينية بعد تألقه مع ناديه الياباني الموسم الجاري حيث أبدى نادي فاسكو دي جاما البرازيلي رغبته في التعاقد مع مارسينهو، يذكر أن مارسينيو، سجل 12 هدفًا في 24 مباراة في بطولة الدوري الياباني بالموسم الماضي