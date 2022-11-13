انت الان تتابع خبر "فضيحة كبرى" استبعاد نجم وقائد المنتخب السعودي من المشاركة في كأس العالم والسبب.. مفاجأة.. والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يستعد المنتخب السعودي بقيادي المدير الفني الفرنسي “رينارد” للمشاركة خلال الأيام القليلة القادمة في كأس العالم فيفا قطر 2022 والتي ستقام يوم الأحد القادم في العاصمة القطرية الدوحة، وكان المنتخب السعودي قد صعد لنهائيات كأس العالم بعد تصدره للمجموعة التي كان يلعب بها في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022، وكان المنتخب السعودي هو أول منتخب عربي يحسم صعوده للمونديال في هذه النسخة بعد الدولة المضيفة قطر، ويدخل منتخب السعودية مونديال قطر بمعنويات مرتفعة للغاية بسبب الدعم الجماهيري الكبير الذي سيحظى به المنتخب في هذه البطولة.

ورغم أن منتخب السعودية يقع في مجموعة صعبة للغاية إلا أن هناك آمال كبيرة لدى الجماهير السعودية والعربية بصفة عامة في أن يحقق المنتخب السعودي نتائج جيدة في هذا المونديال ويصعد للأدوار الإقصائية، جدير بالذكر أن هذه المشاركة لمنتخب السعودية هى الثانية له على التوالي بعد مشاركته في كأس العالم روسيا 2018، وقبل انطلاق المونديال بأيام قليلة تعرض منتخب السعودية لضربة موجعة للغاية وغير متوقعة، حيث قام المدير الفني للمنتخب السعودية باستبعاد نجم المنتخب من القائمة النهائية المشاركة في المونديال.

حيث قرر المدير الفني للخضر استبعاد قائد المنتخب ونجمه فهد المولد بسبب قضية المنشطات المنظورة حاليا أمام الاتحاد السعودي والاتحاد الدولي، وذلك على خلفية ثبوت تعاطي فهد المولد لبعض المواد المحظورة بعد عمل التحاليل اللآزمة له في مايو الماضي، وكان الاتحاد السعودي قد قرر سابقا وقف اللآعب 18 شهرا، واليوم تم استبعاد اللآعب من المشاركة في الونديال وتم استدعاء نواف العابد بدلا منه.