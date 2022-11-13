انت الان تتابع خبر جماهير الأهلي تعيش الحلم.. شوبير يزف بشرى سارة عالمية لجمهور الأهلي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - زف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي والمنتخب السابق، بشرى سارة إلى جمهور القلعة الحمراء، حيث أكد أن الأهلي اقترب من بناء استاد جديد بعد الاتفاق مع إحدى الشركات العالمية، مشيرا إلى أن إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب تجهز للإعلان عن مفاجأة كبرى خلال الأيام المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأحد عبر أثير أون تايم سبورت: “اسمك وقيمتك هو اللي بيخليك تفرض نفسك على الناس، وده بييجي بتاريخك وبطولاتك مثل الأندية العالمية ريال مدريد وبرشلونة، عشان كده هناك مفاجأة كبرى سوف يعلن عنها النادي الأهلي قريبا”.

اتفاق مع الشركة المصممة لاستاد بايرن ميونخ

وأضاف شوبير، أن إدارة النادي الأهلي توصلت بالفعل لاتفاق مع إحدى الشركات العالمية، مضيفا “الأهلي بشركته الراعية وصل لاتفاق مع إحدى الشركات العالمية، التي يتم وضع اسمها على كبرى ملاعب العالم لنادي كبير وهو بايرن ميونخ الألماني، من أجل بناء استاد جديد للنادي، وسوف تحظى على العديد من المميزات، وهذه الشركة سوف تحمل اسم استاد النادي الأهلي، ولها ميزات أخرى، أولا ستكون بحق انتفاع لمدة 20 عاما، زي استاد الإمارات في الأرسنال، وسوف يدفعوا ما يوازي 6 مليارات جنيه مصري، ولكن لم يتم التوقيع على العقود إلى الآن”.

صورة تخيلية لاستاد الأهلي الجديد

عدم وجود أي رعاة جدد على قميص الأهلي

وتابع شوبير، أن نظام التقسيط سيكون على 4 سنوات لتيسير الأمور، وكان بعض الشركات المنافسة، ولكن الأهلي قريب لحمل اسم هذه الشركة، خاصة وأن العلاقة بين الأهلي ونادي بايرن ميونخ ممتازة، وبالنسبة للرعاة على قميص النادي قال شوبير: “لن يكون هناك رعاة آخرين، نعم الأهلي اكتفى بـ6 رعاة فقط، خاصة وأن التيشرت الخاص بالفريق لا يحتمل أي إعلان آخر، وهنا لابد وأن أشيد بمجلس إدارة النادي الأهلي الذي يجب أن ينظر له الجميع من النجاح والاحترافية الشديدة، ونجد أيضا أن ميزانيته هي الأكبر في مصر”.