انت الان تتابع خبر "عكس التوقعات".. محمد صلاح يتلقى ضربة موجعة بعد قرار مفاجئ من إدارة ليفربول والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تلقى الدولي المصري “محمد صلاح” صدمة قوية خلال الساعات الأخيرة وهذا بعدما كشفت الصحف الإنجليزية عن وجود نية لدى إدارة نادي ليفربول للتخلص من بعض نجوم الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك في حال فشل الفريق بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، وهو أمر أصبح متوقع وبقوة بسبب المستويات التي يقدمها النادي الإنجليزي خلال هذه الفترة والتي جعلته في المركز الثامن ببطولة الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، بفارق 16 نقطة كاملة عن صاحب الصدارة في الموسم الحالي نادي أرسنال.

ليفربول يفكر في عرض محمد صلاح للبيع

كشفت التقارير الصحفية عن كون إدارة ليفربول تجهز الآن خطة بديلة سيتم استخدامها في حال فشل الفريق بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، حيث وقتها سيتعرض النادي لخسائر مالية كبيرة قد تجعله مجبر على التنازل عن بعض نجومه من أجل العبور من تلك الأزمة.

وأوضحت الصحف بأن “محمد صلاح” قد يكون هو أول اللاعبين المغادرين لنادي ليفربول في الصيف القادم في حال لم يتأهل الريدز إلى الشامبونزليج، وهذا بسبب رغبة النادي في تقليل فواتير الرواتب، وكذلك بسبب كون “صلاح” لن يرضى بالغياب عن دوري الأبطال، ويريد استمرار أرقامه الإيجابية في تلك البطولة.

عمالقة أوروبا يراقبون وضع محمد صلاح

في السياق ذاته، قالت مصادر إعلامية بأن هناك عدة أندية تراقب وضع الدولي المصري “محمد صلاح” في ليفربول، وهناك حالة من الترقب من قبل أندية كريال مدريد وبرشلونة وكذلك باريس سان جيرمان من أجل معرفة ما سوف تسفر عنه الأيام المقبلة بخصوص مستقبل هداف البريميرليج في ثلاث مناسبات سابقة.

الجدير بالذكر بأن “صلاح” قد جدد عقده مع ليفربول في الموسم الماضي لمدة 5 سنوات قادمة، وهذا بعدما نجح في إقناع إدارة الريدز بتقديم راتب خيالي له وصل لنحو 400 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، وذلك بعد فترة طويلة من المفاوضات جعلت البعض يعتقد بأن هداف البريميرليج في طريقه لمغادرته ليفربول في الصيف الماضي، خاصة في ظل وجود عروض كبيرة وقتها من أندية كريال مدريد وبرشلونة وكذلك من باريس سان جيرمان.