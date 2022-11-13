انت الان تتابع خبر "توقيعي للزمالك قتلهم".. عبدالله السعيد يخرج عن صمته ويشن هجوماً قاسياً على الأهلي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - فتح عبدالله السعيد نجم فريق بيراميدز الحالي النار على فريقه السابق النادي الاهلي، بتصريحات مشتعلة، قال فيها عن المارد الأحمر بأنه يحاول تدمير مستقبله، مؤكدا أنه طوال ست سنوات لعبهم ضمن صفوف الاحمر لم يفتعل أي مشكلة، ولكن توقيعه لنادي الزمالك قتل مسؤولو الفريق.

جاء ذلك في حوار أجراه عبدالله السعيد مع صحيفة “ذا أثلتيك” الأمريكية حيث قال “إنهم يفعلون كل شيء لتدمير مستقبلي، هكذا أراها، بالطبع يؤثر الوضع علي، لكني بحاجة إلى التركيز على مشواري مع بيراميدز، لأنني لا أريد أن ينخفض مستواي الفني وهو ما سيؤثر على مستقبلي، لا أعتقد أنني ارتكبت أي خطأ”.

وأكمل السعيد بأنه لا يعرف لماذا الأهلي يلاحقه، مشيرا أنه لعب للفريق لمدة 6 أعوام، كان فيهم محترفًا للغاية ولم يفتعل أي مشكلة مع النادي، موضحاً أن المسؤولين هناك لديهم فكرة بأن لديهم الحق في تحديد مصير اللاعبين، لذلك فإن توقيعه للزمالك قتلهم.

وتطرق السعيد للحديث عن مواجهة الأهلي بقميص ببيراميدز، فقال إن أول مباراة له بقميص الفريق السماوي أمام الأهلي كان الأمر غريبا ولكنه لعب بشكل احترافي واستطاع التسجيل وصناعة هدف، مشيرا أنه مندهش وحزين بتلك الطريقة التي يتعامل بها نادٍ كبير في افريقيا مع لاعب لم يفعل أي شيء سوى التصرف باحترافية.

جدير بالذكر أن عبدالله السعيد قد انضم الى فريق الأهلي السعودي بعد فشل إنتقاله للزمالك وحينها طلب الأهلي المصري وضع بند في العقد يمنع اللاعب من الانتقال لأي نادٍ مصري، ولكن اللاعب فسخ عقده مع النادي السعودي، وبعدها انضم لصفوف بيراميدز فى بداية 2019.