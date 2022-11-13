انت الان تتابع خبر صدمة لجمهور السعودية... مدرب منتخب السعودية يعلن استبعاد نجم المنتخب من القائمة المشاركة في كأس العالم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ليس أمامنا سوى القليل من الأيام وتبدأ منافسات بطولة كأس العالم فيفا قطر والتي من المقرر لها أن تبدأ يوم 20 نوفمبر 2022 إلى يوم 18 ديسمبر من نفس العام، ويعلن كل منتخب عن القائمة المشاركة في كأس العالم، هذا وكان قد أعلن منتخب السعودية عن قائمة اللاعبين التي ستخوض مباريات البطولة، ولكن مؤخرا قرر مدرب المنتخب السعودي استبعاد اللاعب فهد المولد من القائمة.

استبعاد فهد المولد من القائمة

أعلن المدرب هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية عن استبعاد نجم المنتخب فهد المولد، وذلك بسبب المشاكل التي من الممكن أن تحدث بشأن موضوع تعاطي المنشطات، واختبارات تعاطي المنشطات للاعب والتي قد تضر بالمنتخب ككل، فوجد المدرب أنه من الأفضل استبعاده من القائمة، واستدعى بدلا منه اللاعب نواف العابد، لينضم إلى قائمة النسور الخضراء” السعودية “.

النسور الخضراء في كأس العالم

هذا ويعتبر منتخب السعودية من ضمن أربعة منتخبات عربية فقط مشاركة في بطولة كأس العالم بقطر هذا العام، برفقة كل من منتخب قطر مستضيف البطولة، ومنتخب المغرب، ومنتخب تونس، ويأمل منتخب السعودية في تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في البطولة، والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة وتحقيق إنجاز كبير للسعودية وللعرب بشكل عام.

مجموعة منتخب السعودية

وقد وقع منتخب السعودية في المجموعة الثالثة بالبطولة برفقة كل من: منتخب الارجنتين، منتخب المكسيك، منتخب بولندا. على أن يبدأ أول مباراة له أمام منتخب الارجنتين يوم 22 نوفمبر من العام الحالي، ثم يقابل منتخب بولندا يوم 26 من نفس الشهر، وفي نهاية دور المجموعات يقابل منتخب المكسيك يوم 30 من نفس الشهر أيضا.