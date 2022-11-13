انت الان تتابع خبر والان مع التفاصيل رياض - احمد صلاح

انت الان تتابع خبر "الأهلي يحاول تدمير مستقبلي".. عبدالله السعيد يفتح النار على فريقه السابق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - فتح عبدالله السعيد نجم فريق بيراميدز الحالي النار على فريقه السابق النادي الاهلي، بتصريحات مشتعلة، قال فيها عن المارد الأحمر بأنه يحاول تدمير مستقبله، مؤكدا أنه طوال ست سنوات لعبهم ضمن صفوف الاحمر لم يفتعل أي مشكلة، ولكن توقيعه لنادي الزمالك قتل مسؤولو الفريق.

جاء ذلك في حوار أجراه عبدالله السعيد مع صحيفة “ذا أثلتيك” الأمريكية حيث قال “إنهم يفعلون كل شيء لتدمير مستقبلي، هكذا أراها، بالطبع يؤثر الوضع علي، لكني بحاجة إلى التركيز على مشواري مع بيراميدز، لأنني لا أريد أن ينخفض مستواي الفني وهو ما سيؤثر على مستقبلي، لا أعتقد أنني ارتكبت أي خطأ”.

وأكمل السعيد : “لم أتوصل لاتفاق مع الأهلي في 2018 لتجديد عقدي، لذلك تحدث معي الزمالك وتوصلنا لاتفاق، ووقعت عقدًا مبدئيًا و لو أعلن الزمالك في 2018 بشكل رسمي عن ضمي، لأوقفني الأهلي، ما كان سيؤثر على فرص مشاركتي في كأس العالم، كنت أريد خوض المونديال، ولا أعلم لماذا يلاحقني الأهلي حتى الآن، ربما هو شيء شخصي، أفكر في الكثير من الأشياء، لكني لا أعرف السبب الحقيقي، لم أفعل شيئًا يدفعهم لملاحقتي بهذا الشكل”.

جدير بالذكر أن عبدالله السعيد قد انضم الى فريق الأهلي السعودي بعد فشل إنتقاله للزمالك وحينها طلب الأهلي المصري وضع بند في العقد يمنع اللاعب من الانتقال لأي نادٍ مصري، ولكن اللاعب فسخ عقده مع النادي السعودي، وبعدها انضم لصفوف بيراميدز فى بداية 2019، وحصل الأهلي على حكم بتغريم السعيد 2 دولار.