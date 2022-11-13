انت الان تتابع خبر من البرازيل.. الأهلي يستقر على ضم بديل علي معلول في يناير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - فجرت بعض التقارير الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد الموافق الثالث عشر من شهر نوفمبر للعام الجاري 2022 مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في دخول إدارة فريق الكرة الأول بنادي الأهلي في مفاوضات جادة مع الظهير الأيسر لفريق نادي ساوباولو البرازيلي للحصول على توقيعه خلال الميركاتو الشتوي الجاري لتدعيم صفوف الفريق.

الأهلي يستقر على ضم بديل علي معلول في يناير

وقالت تلك التقارير البرازيلي أن إدارة النادي الأهلي قد دخلت في باب التفاوض بالفعل مع الظهير الأيسر لفريق نادي ساو باولو اللاعب رينالدو للحصول على توقيعه خلال الميركاتو الشتوي القادم.

ومن الأمور التي تعجل بقرب انتهاء تلك الصفقة أن اللاعب سوف يكون حر خلال شهر ديسمبر القادم وهو ما يقربه من الانضمام للنادي الأهلي بدون الحاجة لدفع أموال لفريقه نظير انتدابه.

راحة في الأهلي حتى الاحد

وكان الجهاز الفني للنادي الأهلي قد منح اللاعبين يوم الأربعاء الماضي راحة من التدريبات حتى الاحد الموافق الثالث عشر من شهر نوفمبر الجاري على ان يستكمل المران يوم غدًا الاثنين ويشارك فيه جميع اللاعبين عقب عودة مارسيل كولر المدير الفني الذي حصل على إذن بالسفر لبلاده في رحله قصيرة قبل العودة لإستكمال مهمته.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأحد الموافق السابع والعشرين من شهر نوفمبر لحساب مباريات الدور ربع النهائي من كأس مصر 2020-2021