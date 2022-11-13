انت الان تتابع خبر جدول مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة.. منافسات أوروبية ودوريات عربية هامة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ينقب الجميع في الوقت الحالي عن جدول مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لأنه أكثر الأشياء الهامة حالياً، حيث أنها تضم البطولات العربية والأوروبية، وتقام كل الاستعدادات حالياً لاستقبال كأس العالم 2022.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي

المباراة الموعد القناة الناقلة برايتون – أستون فيلا 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium فولهام – مانشستر يونايتد 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

جدول مباريات الدوري الإيطالي.

المباراة الموعد القناة الناقلة أتالانتا – إنتر ميلانو 13:00 مصر، 14:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 هيلاس فيرونا – سبيزيا 16:00 مصر، 17:00 السعودية AD SPORTS Premium 2 روما – تورينو 16:00 مصر، 17:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 ميلان – فيورنتينا 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 يوفنتوس – لاتسيو 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

جدول مباريات الدوري الألماني اليوم

المباراة الموعد القناة الناقلة ماينز 05 – أينتراخت فرانكفورت 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports HD 3 فرايبورح – أونيون برلين 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 3

جدول أول مباريات الدوري الفرنسي اليوم

مباريات ودية بيتن المنبتدئين